Recordhouder Lambie nu ook wereldkampioen achtervolging

De Amerikaan Ashton Lambie is bij de WK baanwielrennen de Italiaan Filippo Ganna opgevolgd als wereldkampioen op de individuele achtervolging. Lambie was in de finale sneller dan de Italiaan Jonathan Milan: 4.05,060 tegen 4.06,149. Ganna was in de kwalificaties niet verder gekomen dan de derde tijd (4.06,402) en daarmee veroordeeld tot de troostfinale. In de strijd om het brons achterhaalde hij nog wel de Zwitser Claudio Imhof.

Lambie reed in augustus op hoogte in Mexico een nieuw wereldrecord: 3.59,930. In de kwalificaties was hij goed voor de beste tijd: 4.03,237. Ganna was de afgelopen drie jaar wereldkampioen. Op de ploegachtervolging was hij donderdag, samen met onder anderen Milan, wel de beste. Het Italiaanse viertal won afgelopen zomer ook de olympische titel.