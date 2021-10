Shorttracker Knegt krijgt straf en kent opnieuw teleurstelling

Sjinkie Knegt beleefde op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in Beijing opnieuw een teleurstelling. Een dag na zijn val in de stad van de aankomende Olympische Winterspelen kreeg Knegt een straf in de series van de 1000 meter. Knegt zou de Canadees Pascal Dion ten val hebben gebracht.

Net als Knegt bleven ook Itzhak de Laat en Sven Roes in de heats steken. Zij werden beiden derde in hun serie.

Suzanne Schulting herpakte zich na haar val op de openingsdag. Ze plaatste zich met overtuiging voor de kwartfinales van de 1000 meter door haar serie te winnen. Ook Selma Poutsma won haar heat, terwijl Xandra Velzeboer bij de beste nummers 3 hoorde.

Knegt en Schulting kwamen donderdag beiden ten val op de 1500 meter.

De wereldbekerwedstrijden in Beijing gelden als testevent voor de Spelen van februari volgend jaar.