Tennisster Arantxa Rus heeft het in de kwartfinales van het WTA-toernooi op Tenerife niet gered. De 30-jarige Zuid-Hollandse was niet opgewassen tegen de als vierde geplaatste Italiaanse Camila Giorgi. Rus verloor kansloos in twee sets: 6-1 6-1. Het eenzijdige duel duurde 61 minuten.

Rus is de nummer 61 van de wereld, Giorgi (29) staat op de 36e plek.