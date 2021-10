Verstappen in 1e vrije training ruim achter Bottas en Hamilton

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten genoegen moeten nemen met de derde tijd. Op het circuit in Austin gaf de Formule 1-coureur van Red Bull bijna 1 seconde toe op Valtteri Bottas (Mercedes). De Fin zette een snelste ronde neer van 1 minuut en 34,874 seconden.

Verstappen liet 1.35,806 noteren. De WK-leider moest ook titelhouder Lewis Hamilton (Mercedes) ruimschoots voor zich dulden: 1.34,919. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, reed de zevende tijd: 1.36,798.

De Formule 1-organisatie liet tijdens de eerste vrije training weten dat Bottas, George Russell (Williams) en Sebastian Vettel (Aston Martin) gridstraffen krijgen wegens het opnieuw vervangen van de motor of onderdelen daarvan. Het drietal zal daardoor zondag in de startopstelling worden teruggezet.

Later op vrijdag is de tweede vrije training in Austin.