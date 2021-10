Wereldtitel omnium voor baanrenster Archibald, Van der Duin 9e

De Britse baanrenster Katie Archibald is voor de tweede keer wereldkampioen op het omnium geworden. Eerder was ze de beste op de meerkamp in 2017. De Nederlandse Maike van der Duin, eerder op de wielerpiste van Roubaix goed voor zilver op het onderdeel scratch, eindigde als negende.

Archibald, die onlangs ook de Europese titel veroverde, hield na vier onderdelen de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Elisa Balsamo achter zich. Balsamo werd vorige maand wereldkampioen op de weg door in de sprint Marianne Vos te verslaan.

De Duitse Emma Hinze prolongeerde haar titel op de sprint van vorig jaar. In de finale versloeg ze haar landgenote Lea Sophie Friedrich. Hinze was in de kwartfinales eerder te sterk geweest voor Shanne Braspennincx. Olympisch kampioene Kelsey Mitchell uit Canada werd derde.