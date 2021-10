Baanrensters Wild en Pieters weer wereldkampioen koppelkoers

Kirsten Wild en Amy Pieters zijn op de wielerbaan van Roubaix wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo hield in de finale Clara Copponi/Marie Le Net uit gastland Frankrijk en de Britsen Katie Archibald/Neah Evans achter zich. Het was de derde wereldtitel op rij voor de Nederlandse baanrensters op dit onderdeel.

De 39-jarige Wild, voor het laatst actief tijdens een WK baan, en Pieters verzamelden in de tussensprints tijdens de koers over 120 ronden 35 punten. Het zilver was voor de Françaises met 30. Het Britse tweetal bleef met 24 punten nog net de Italiaansen Letizia Paternoster en Rachele Barbieri voor. Deze wonnen de slotsprint met dubbele punten. Het gouden Oranje-koppel werd daarin met Wild als afmaker tweede vóór Frankrijk, dat met een achterstand van 3 punten aan de laatste ronden begon.

Wild en Pieters waren vanaf het begin zeer alert en vrijwel steeds met succes betrokken bij de in totaal twaalf sprints om de punten. Al vroeg in de race werd duidelijk dat de grootste concurrentie uit Frankrijk en Groot-Brittannië kwam. Pogingen van onder meer Denemarken een ronde voorsprong te pakken waren tot mislukken gedoemd.

Wild kan zondag nog een tiende wereldtitel aan haar toch al rijke carrière op de baan toevoegen. Dan staat voor haar de puntenkoers op het programma.