Geurts baalt van tweede sprong, maar WK-debuut smaakt naar meer

Een val bij haar tweede sprong zorgde ervoor dat turnster Elze Geurts bij de WK turnen in Japan niet verder kwam dan de achtste en laatste plaats in de sprongfinale. “Natuurlijk baal ik, maar ik ben vooral ook trots op mezelf”, zei Geurts over haar WK-debuut in Kitakyushu.

Geurts had zich eerder deze week nog als tweede geplaatst voor de sprongfinale, maar na een geslaagde eerste sprong (de yurchenko met dubbelschroef) ging het bij de tweede sprong mis. “De insprong in de plank raakte ik net niet optimaal, ik schopte niet goed door en kwam rotatie tekort”, zei ze daarover.

Haar tweede sprong, de overslag streksalto met hele schroef, is er een die ze tijdens de WK voor het eerst in wedstrijdverband toonde. “Die sprong blijft voor mij een nieuwe sprong. In de kwalificaties en de podiumtraining ging het goed, maar feit is dat ik daar minder ervaring mee heb. Ik ben daar minder zelfverzekerd over dan mijn eerste sprong. Die eerste sprong heb ik inmiddels een heel seizoen goed op wedstrijden gedaan, daar zit gewoon heel veel ervaring in. Het had niet gehoeven, maar meer ervaring met mijn tweede sprong had zeker geholpen”, aldus de 26-jarige turnster.

Ondanks haar val kijkt Geurts toch tevreden terug op haar WK-debuut. “Mijn grote doel was altijd om een Olympische Spelen, EK of WK te turnen. Dat ik hier nu sta, is geweldig. En om die finale te turnen was fantastisch.”

Volgens Geurts smaakte het bovendien naar meer. “Maar ik ga eerst even wat rust nemen om goed te herstellen, want het is een lang seizoen geweest. Inmiddels ben ik al dik een jaar aan het pieken”, zegt Geurts, die zich in april nog terugvocht in de Oranjeselectie.

In juni turnde ze vervolgens de olympische kwalificaties en in de zomer reisde ze als reserve af naar Tokio. Geurts: “Mijn volgende grote doel is het EK van volgend jaar zomer in M√ľnchen. Dat duurt nog even, dus samen met mijn coaches ga ik de route daarnaartoe goed uitstippelen.”