Hertog en Schouten winnen eerste schaatsmarathon na 602 dagen

Marathonschaatsers Sjoerd den Hertog en Irene Schouten hebben in Amsterdam de Jaap Edentrofee veroverd. Zij wonnen de eerste schaatsmarathon om de KNSB Cup sinds de uitbraak van de coronapandemie. De vorige marathon was exact 602 dagen geleden.

Honderden toeschouwers waren op de Jaap Edenbaan getuige van de seizoensopening. In de mannenwedstrijd over 125 ronden mislukte elke ontsnappingspoging. In de massasprint was Den Hertog de snelste. Casper de Gier werd tweede en Harm Visser derde.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar dezelfde rijdster die 602 dagen geleden ook won en dat was Schouten. Ze was de rapste uit een kopgroep van tien schaatssters, die met een ronde voorsprong op het peloton finishte. Ineke Dedden passeerde als tweede de meet en Aggie Walsma gleed naar de derde plaats.