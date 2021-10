Ook Alonso incasseert ‘motorstraf’ in Formule 1-race Austin

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso start zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten voor straf achteraan in het veld. De coureur van Alpine voegt zich bij de Duitser Sebastian Vettel (Aston Martin) en de Brit George Russell (Willams), die ook hun vierde motor van het seizoen in gebruik nemen. Daarop staat automatisch een gridstraf. Reglementair is per seizoen het gebruik van drie motoren toegestaan zonder sancties.

Alonso had vrijdag al de nodige technische problemen bij de eerste vrije training. Zijn team Alpine kondigde tijdens de derde vrije training aan dat het complete motorblok zal worden vervangen voor de race. Alonso, tweevoudig wereldkampioen, bezet dit jaar na zestien grands prix de tiende plaats in het kampioenschap met 58 punten.