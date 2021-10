Op de olympische baan begint het seizoen voor skeletonster Bos

Skeletonster Kimberley Bos sleet aanstaande maandag na een trainingsperiode in China haar eerste officiële wedstrijd op de olympische baan van Yanqing. Daar hoopt de 28-jarige Edese in februari van volgend jaar mee te strijden om de olympische medailles bij de Spelen van Beijing.

Bos vertrok enkele weken geleden met collega’s en concurrenten naar China om kennis te maken met de olympische baan. Daar trainen is volgens haar noodzakelijk om straks een kans te maken. “Ik wil in China mijn prestatie van de vorige Spelen verbeteren en daarvoor moet ik de baan kennen”, zei de skeletonster die bij haar olympische debuut in 2018 als achtste eindigde. “Met alleen die paar runs die je krijgt vooraf aan de Spelen gaat dat niet lukken.”

Vooraf aan haar vertrek had ze alleen een video van de baan gezien. Zo wist ze dat er een ‘Kreisl’ ligt, een bocht van minimaal 270 graden, maar die van Yanqing is 360 graden. Hoe langer de bocht, hoe makkelijker je de weg kwijtraakt, weet ze. “Je kunt veel leren van die beelden, maar je mist ook veel; de wind die over je heen komt, het gevoel van de snelheid en de druk in de bochten. Dat heb je nodig om goed te kunnen sturen. Bovendien ben ik iemand die veel op gevoel doet. Je kan mij vertellen dat het zo moet, maar als ik het niet gevoeld heb, vind ik het lastig om het toe te passen.”

Een voordeel voor Bos is dat de baan voor iedereen nieuw is. “Als Nederland zijn we op de Spelen in het voordeel ten opzichte van de afgelopen WK‘s, waar ik niet zo heel goed heb gepresteerd.” Bos begon het vorige seizoen ijzersterk met drie tweede plaatsen en een derde plaats. Op het WK in het Duitse Altenberg leek ze met een elfde plaats wat tegen te vallen, maar daar zit een reden achter. “Op het WK staan vier Duitse atletes, een Belgische die voormalig Duitse is en een Tsjechische die voormalig Duitse is. Zij hebben veel ervaring op die baan omdat ze er hebben leren sleeën. Dat maakt het lastig om daar goed te presteren.”

In China is dat voordeel er niet, behalve voor de Chinezen. Bos: “Dat is voor mij leuker. Het is meer een gelijke strijd. En misschien is er een Chinese die zich weet te kwalificeren en straks ineens meedoet om de medailles.”

In de komende maanden moet Bos zich eerst kwalificeren. “Bij ons begint iedereen elk seizoen op nul. Ik hoop snel die twee top 8-noteringen te halen. Maar alle wereldbekerwedstrijden zijn belangrijk. De ranglijst bepaalt ook de startpositie op de Spelen. En hoe vroeger je in de eerste run kan starten hoe gunstiger dat is. Ik ga zeker niet achterover leunen als ik de kwalificatie op zak heb.”