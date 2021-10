Russische tennisser Roeblev geplaatst voor ATP Finals

Tennisser Andrej Roeblev heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het toernooi voor de beste acht spelers van dit seizoen. Hij is na Daniil Medvedev de tweede Russische deelnemer aan het slottoernooi, dat dit jaar plaatsvindt in Turijn van 14 tot en met 21 november.

Roeblev, de huidige nummer 6 van de wereld, doet voor het tweede jaar op rij mee aan de ATP Finals. Hij is de vijfde speler die zich heeft geplaatst. Behalve Medvedev hebben ook de Servische wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev al een startbewijs.

Roeblev (24) zegevierde dit jaar in het tennistoernooi in Rotterdam en was finalist in de masters van Monte Carlo en Cincinnati. Hij boekte tot dusver in dit tennisjaar 47 overwinningen tegen 18 nederlagen.