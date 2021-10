Shorttracksters aflossingsploeg in wereldrecord naar finale

Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer hebben zich bij wereldbekerwedstrijden in Beijing in een wereldrecord verzekerd van een plek in de finale van de 3000 meter aflossing. De Nederlandse shorttracksters kwamen in de stad van de komende Winterspelen tot een tijd van 4.02,809.

Het wereldrecord stond sinds 20 februari 2018 op naam van Jorien ter Mors, Van Kerkhof, Schulting en Van Ruijven. Ruim drieƫnhalf jaar geleden kwam dat Nederlandse viertal in de Koreaanse stad Gangneung tot 4.03,471.

Behalve Nederland plaatsten ook de Italiaanse, Koreaanse en Chinese shorttracksters zich voor de finale.