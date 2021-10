Sprinter Quinónez op straat in Ecuador doodgeschoten

De Ecuadoraanse sprinter Álex Quinónez is doodgeschoten. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in Guayaquil, de grootste stad van het het Zuid-Amerikaanse land.

Quinónez liep in 2012 de olympische finale over 200 meter van de Spelen in Londen. Zeven jaar later pakte hij brons op de 200 meter van de WK in Doha. De 32-jarige Quinónez miste afgelopen zomer de Spelen van Tokio. Hij werd eerder dit jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. Hij was driemaal onvindbaar voor de controleurs.