Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zaterdag de kwartfinale bereikt van het wereldkampioenschap sprint op de wielerbaan van Roubaix. Lavreysen versloeg de Brit Hamish Turnbull en neemt het later op de dag op tegen de Fransman Rayan Helal. Hoogland was zoals verwacht te sterk voor de Maleisiër Muhammad Sahrom. Zijn volgende opponent op weg naar het erepodium is de Rus Michail Jakovlev.