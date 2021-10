Turnster Geurts strijdt om WK-medaille op sprong

Met Elze Geurts komt zaterdag de enige Nederlandse in actie die zich op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu wist te plaatsen voor een toestelfinale. De 26-jarige WK-debutante deed dat op het onderdeel sprong met de tweede score. Op de eerste dag van de toestelfinales komt Geurts als laatste aan de beurt in haar finale, die om 9.45 uur begint.

Eerder eindigde Naomi Visser als vijfde in de meerkampfinale. Bij de mannen slaagde niemand er in een finale te bereiken.

Geurts had de tweede score in de kwalificaties: 14,350 punten gemiddeld over twee sprongen. Alleen olympisch sprongkampioene Rebeca Andrade deed het beter. De Braziliaanse kwam uit op 14,800.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er weer een Nederlandse turnster in actie komt tijdens de WK-sprongfinale. In 2013 plaatste Chantysha Netteb zich als laatste Nederlandse voor de finale op sprong bij de WK in Antwerpen. Daarin blesseerde ze zich bij haar eerste sprong.