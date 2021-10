Zwemster Toussaint ook in wereldbeker Doha snelste op 200 rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft ook bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha de 200 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse was eerder de snelste in Berlijn en Boedapest. In Doha klokte ze 2.02,12 en bleef daarmee een fractie van een seconde verwijderd van haar Nederlands record (2.02,09), dat ze in Boedapest zwom.

Arno Kamminga tikte als tweede aan op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.02,05. Alleen de Japanner Dalya Seto (2.01,65) was sneller. Na 150 meter lag de Katwijker nog aan de leiding, maar in de laatste twee banen kwam Seto nog over Kamminga heen. Eerder was de tweevoudig winnaar van olympisch zilver wel de snelste op de 50 en 100 meter schoolslag in Doha.

Ranomi Kromowidjojo eindigde als vierde op de 100 meter vrije slag in 52,22. De Australische Emma McKeon won in een tijd van 51,15. Jesse Puts werd vijfde op de 50 meter vlinderslag (22,94).

De volgende wereldbeker is komende week het Russische Kazan. Daar zijn de wedstrijden op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober. Aansluitend zijn in datzelfde Kazan van 2 tot en met 7 november de Europees kampioenschappen kortebaan. De Nederlandse ploeg doet daar mee met twintig zwemmers.