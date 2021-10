Bagnaia schenkt Fransman Quartararo wereldtitel MotoGP

Het wereldkampioenschap in de MotoGP is op twee grands prix voor het einde beslist. De Fransman Fabio Quartararo mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. De 22-jarige coureur van Yamaha eindigde in de Grote Prijs van Emilia Romagna als vierde en dat bleek na de finish voldoende voor de titel. Hij is in punten niet meer te achterhalen door zijn laatst overgebleven concurrent Francesco Bagnaia.

Het zag er in de race op het circuit van Misano niet naar uit dat de beslissing al zou vallen. Bagnaia reed ronden lang soeverein aan de leiding in de race en leek zelf in punten weer wat in te lopen op Quartararo, maar op vijf ronden voor het einde maakte de Italiaan een stuurfoutje en ging hij hard onderuit op zijn Ducati. Hij kon de race niet vervolgen, verdiende geen punten en schonk zodoende de wereldtitel aan de Fransman.

De zege in de Grote Prijs van Emilia Romagna ging naar zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez. De Spanjaard reed keurig in het wiel van Bagnaia en kon probleemloos naar de overwinning rijden na het uitvallen van de Italiaan.