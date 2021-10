Belg Abdi profiteerde van ‘thuisvoordeel’ in marathon Rotterdam

De Belgische atleet Bashir Abdi liet zich meeslepen door het publiek in de marathon van Rotterdam. “Voor mij is dit mijn thuiswedstrijd en ik heb volop geprofiteerd van het thuisvoordeel”, zei de 32-jarige Abdi na zijn sterke zege in 2.03.36 bij de NOS. Hij liep daarmee een Europees record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

“Ik ging een paar keer in de wedstrijd dood, maar telkens weer schreeuwden mensen langs de kant mijn naam. Dat was zo motiverend, ik kreeg er kippenvel van”, aldus de Belg, die elf weken geleden naar het brons liep in de olympische marathon. Hij liet zich daar, in het Japanse Sapporo, opzwepen door zijn Nederlandse trainingsmaatje Abdi Nageeye, die het zilver veroverde.

“Ik had liever wat langer de tijd gehad voor deze marathon, maar het kon niet anders. In Rotterdam is mijn carrière op de marathon begonnen en ik wilde heel graag dat Europees record in handen krijgen. De conditie bleek goed, mijn lichaam is gezond en ik heb er goed aan gedaan mij in alle rust voor te bereiden in de Franse Pyreneeën”, zei de Belg.

Abdi moest tijdens de race toezien dat de Keniaan Marius Kipserem na 25 kilometer al versnelde en ervandoor ging. “Dat was een beetje overmoedig, dat bleek wel. Ik had het niet eens in de gaten, want ik was op dat moment druk bezig met het aanpakken van mijn drinkbidon. Ineens was er dat gaatje, maar ik wist ook dat ik niet moest forceren. Ik ben heel verstandig teruggekomen in de race en koos na 36 kilometer het juiste moment voor mijn versnelling. De omstandigheden waren ook in mijn voordeel, ik denk dat het ideaal weer was voor de marathon.”