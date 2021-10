‘Emotionele’ Hoornweg beste Nederlander in marathon Rotterdam

Roy Hoornweg voltooide de marathon van Rotterdam als beste Nederlander in 2.16.38. Die tijd lag boven zijn beoogde eindtijd van 2.13, maar de 32-jarige Papendrechter was blij met het resultaat. “Als jongetje stond ik hier altijd langs kant te kijken en wilde ik al marathonloper worden. Ik heb er mijn hele leven naar uitgekeken in Rotterdam aan de marathon mee te doen en dat is eindelijk gebeurd”, zei hij na afloop bij de NOS.

“Het was heel emotioneel, het overviel me een beetje”, zei de atleet, die vooral bekend is van de baan als gangmaker. Hij hielp bijvoorbeeld de Oegandees Joshua Cheptegei bij diens geslaagde wereldrecordpoging vorig jaar op de 10.000 meter. “Al die mensen aan de Coolsingel, dat is zo kicken. Na 37 kilometer was ik bang dat ik moest opgeven, mijn tempo stokte. Als ik de Coolsingel maar haal, dan is alle vergeten, hield ik mezelf voor.”

De Keniaanse Stella Barsosio was de snelste vrouw. Ze finishte in 2.22.08 en bleef daarmee ruim boven het parcoursrecord van 2.18.58, dat de Ethiopische Tiki Gelana in 2012 liep. Tirza van der Wolf was de beste Nederlandse in een tijd van 2.34.52.