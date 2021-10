Golfer Luiten eindigt in middenmoot op Mallorca

Golfer Joost Luiten is tijdens het Mallorca Open in de middenmoot geëindigd. De 35-jarige Bleiswijker belandde met een score van 276 slagen (-4) op de 34e positie. Hij gebruikte voor zijn slotronde 68 slagen, evenveel als op zaterdag. De eerste twee ronden had Luiten par gespeeld (70 slagen).

De Deen Jeff Winther won het toernooi op het Spaanse vakantie-eiland met een score van 265 (-15). De 33-jarige golfer behaalde zijn eerste titel op de Europese Tour.

Lars van Meijel belandde met een totaal van 280 slagen op de 54e plek. Darius van Driel wist zich niet voor de laatste twee ronden te plaatsen.