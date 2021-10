Lavreysen op jacht naar derde titel op WK baan in Roubaix

Harrie Lavreysen gaat zondag op jacht naar zijn derde titel bij het WK baanwielrennen in Roubaix. Na het goud op teamsprint en keirin wil hij het noorden van Frankrijk laten zien dat hij ook de beste is op de individuele sprint. Dat moet om te beginnen ten koste gaan van de Fransman Sébastien Vigier.

Daarna wacht hem mogelijk in de finale een nieuwe confrontatie met collega Jeffrey Hoogland. Deze kan het sluitstuk van dit onderdeel tot een Nederlands onderonsje maken door de Duitser Stefan Bötticher in de halve eindstrijd te verslaan.

Bij de vrouwen staat voor de sprintspecialisten de keirin op het programma. Laurine van Riessen maakte uitgerekend op dit spectaculaire onderdeel haar rentree na haar angstaanjagende val tijdens de Olympische Spelen op dezelfde discipline. De 34-jarige Nederlandse lag meer dan twee weken in een Japans ziekenhuis met onder meer gebroken ribben en een klaplong. Meedoen in Roubaix is voor haar al een overwinning. Shanne Braspennincx is de andere Nederlandse deelneemster.

Kirsten Wild (39) kan haar succesvolle carrière nog meer cachet geven door haar laatste WK baan af te sluiten met winst op de puntenkoers. Dat zou haar tiende titel betekenen.