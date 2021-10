Marathonlopers overspoelen eindelijk weer Rotterdam

Rotterdam wordt zondag na ruim 2 jaar wachten weer overspoeld door tienduizenden hardlopers. De 40e editie van de marathon van Rotterdam kon vanwege het coronavirus niet doorgaan in het voorjaar van 2020 en evenmin in het voorjaar van 2021, maar mag wél in het najaar van 2021 het jubileum vieren.

De Keniaan Marius Kipserem gaat proberen voor de derde keer de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Maasstad te winnen. Hij zegevierde in 2019 op de Coolsingel in een parcoursrecord van 2.04.11. Het betekende tevens een persoonlijk record voor de Keniaan, die in 2016 ook al de sterkste was in Rotterdam.

De Belg Bashir Abdi is een van zijn uitdagers. De winnaar van olympisch brons wil in Rotterdam een aanval doen op het Europees record, dat met 2.04.16 in handen is van Kaan Kigen Özbilen. Deze tot Turk genaturaliseerde Keniaan liep die tijd in 2015 in Valencia. Abdi’s beste tijd staat op 2.04.49.

De Nederlandse marathontoppers ontbreken in Rotterdam. Zij streden een week geleden in Amsterdam om de Nederlandse titel. Roy Hoornweg is de enige Nederlandse atleet van naam die aan de start komt in Rotterdam. In totaal 17.000 deelnemers wagen zich in aan de hele afstand, ongeveer 16.000 lopen de halve marathon. De start is om 10.00 uur.