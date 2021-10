Tennisser Middelkoop pakt dubbeltitel in Moskou

Tennisser Matwé Middelkoop heeft in Moskou zijn elfde ATP-titel in het dubbelspel veroverd. Met zijn Finse partner Harri Heliovaara zegevierde de 38-jarige Nederlander op het toernooi om de Kremlin Cup in Moskou. In de finale was het duo te sterk voor de Bosniër Tomislav Brkic en Nikola Cacic uit Servië. De beslissing viel in de spannende matchtiebreak, waarin Middelkoop en Heliovaara zich terug wisten te knokken van een 9-6-achterstand (7-5 4-6 11-9).

Middelkoop was eerder dit jaar met Marcelo Arevalo uit El Salvador de beste op het ATP-toernooi van Winston-Salem. Twee jaar geleden zegevierde de Brabander ook al in Moskou, toen met de Braziliaan Marcelo Demoliner aan zijn zijde.

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer stonden in Antwerpen in de finale, maar het Nederlandse duo was kansloos tegen Fabrice Martin en Nicolas Mahut. De Fransen wonnen binnen 54 minuten met 6-0 6-1. Rojer (40) bleef zo op 29 ATP-titels staan, Koolhof (32) op zeven. Hij won eerder dit jaar in München met de Duitser Kevin Krawietz als dubbelpartner.