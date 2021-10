Verstappen: geen vrees voor nieuwe botsing met Hamilton

Max Verstappen is niet bang voor een nieuwe botsing met Lewis Hamilton. De Nederlander van Red Bull en de Brit van Mercedes starten zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten vanaf de voorste startrij, met Verstappen op poleposition. Het wordt spannend hoe de twee titelrivalen de eerste bochten doorkomen.

“Ik snap niet waarom het iedere keer moet gaan over de incidenten tussen Hamilton en mij”, zei Verstappen na de kwalificatie in Austin. “Alsof wij de enige coureurs zijn die met elkaar in aanraking komen in de Formule 1. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Volgens mij wil iedereen er een mooie race van maken en voor mij is het zaak me op mijn eigen race te concentreren. Ik sta vooraan en maak me niet druk om wat er achter mij gebeurt.”

Verstappen en Hamilton zijn dit jaar verwikkeld in een verbeten gevecht om de wereldtitel. Het leidde al twee keer tot een zware crash tussen de rivalen. In Silverstone ramde Hamilton Verstappen hard in de vangrails en in Monza reed de Limburger de Engelsman van de baan, waarbij de bolide van Verstappen zelfs bovenop die van Hamilton landde. In het kampioenschap heeft Verstappen 6 punten voorsprong op Hamilton.

“Het wordt hoe dan ook een lastige race. Ik ben zeer tevreden over de balans van mijn auto, maar Mercedes is en blijft snel. Het komt aan op details. Het wordt heel warm, dus de banden krijgen het zwaar te verduren en dat zal de race ook interessant maken”, aldus Verstappen, die zondag om 21.00 uur aan de race op het Circuit of The Americas begint. Naar verwachting zijn er 140.000 toeschouwers bij de race in het Texaanse Austin.