Verstappen hoopt vanaf pole Hamilton af te troeven in Austin

Max Verstappen start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Hij heeft naast zich op de eerste startrij rivaal Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes was in de kwalificatie net iets minder snel dan de Nederlander van Red Bull.

De race op het circuit van Austin is de zeventiende van het seizoen in de Formule 1. Verstappen leidt de titelstrijd met 6 punten voorsprong op Hamilton. Het seizoen telt 22 races.

De 35-jarige Brit jaagt op zijn achtste wereldtitel en daarmee zou hij de absolute recordhouder worden in de Formule 1. Hij won ook al vijf keer de race in Amerika, maar Verstappen heeft een Red Bull tot zijn beschikking die sneller is dan ooit en dit seizoen keer op keer Hamilton in zijn Mercedes weet af te troeven.

Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine F1) en George Russell (Williams) starten achteraan. Alle drie de coureurs nemen hun vierde motor van dit seizoen in gebruik en worden voor straf naar achteren gezet in de startopstelling. De race in Austin begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.