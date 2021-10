Verstappen pakt poleposition in Grote Prijs van Amerika

Max Verstappen start zondag voor de negende keer dit seizoen vanaf poleposition in een Formule 1-race. De Nederlander was de snelste in zijn Red Bull in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

Hij was op het Circuit of The Americas in Austin 0,209 seconde sneller dan zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De Britse coureur van Mercedes zette wel de tweede tijd neer, zodat de twee titelkandidaten in de race vanaf de eerste startrij vertrekken.

Sergio PĂ©rez noteerde de derde tijd in zijn Red Bull, terwijl Valtteri Bottas in zijn Mercedes de vierde tijd reed. De Mexicaan en de Fin vullen zondag de tweede startrij.

De 24-jarige Verstappen heeft na zestien grands prix de leiding in het kampioenschap. Hij heeft 6 punten voorsprong op Lewis Hamilton, die al vijf keer de grand prix in Texas won.