Djokovic en Medvedev zijn erbij op eindtoernooi om Daviscup

Novak Djokovic (Servië) en Daniil Medvedev (Rusland) zijn als nummers 1 en 2 van de tenniswereld van de partij bij het eindtoernooi om de Daviscup. Djokovic heeft Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere en Miomir Kecmanovic als ploeggenoten. Medvedev vormt een team met Andrej Roeblev, Aslan Karatsev, Karen Chatsjanov en Jevgeni Donskoj.

Servië speelt in groep F in Innsbruck tegen Duitsland en Oostenrijk. Rusland treedt in groep A in Madrid aan tegen titelhouder Spanje en Ecuador.

De Daviscup Finals worden van 25 november tot en met 5 december afgewerkt. De achttien deelnemende teams zijn verdeeld over zes groepen. De poulewedstrijden worden in Madrid, Innsbruck en Turijn gespeeld. De zes groepswinnaars en de twee beste nummers 2 plaatsen zich voor de kwartfinales. De halve finales en de finale worden in Madrid gespeeld.

Olympisch kampioen Alexander Zverev doet weer niet mee. De Duitser ontbrak ook bij de laatste editie in 2019. Rafael Nadal zal evenmin in actie komen. De Spaanse topper beëindigde in augustus zijn seizoen wegens een voetblessure.