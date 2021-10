Geblesseerde Polman in voorlopige handbalselectie voor WK

Interim-bondscoach Monique Tijsterman heeft 34 speelsters opgenomen in de voorlopige selectie voor het wereldkampioenschap handbal, dat van 1 tot en met 19 december in Spanje wordt gespeeld. Onder hen bevindt zich Estavana Polman, hoewel ze al langere tijd geblesseerd is. Uit deze groep wordt in een later stadium de definitieve selectie samengesteld.

De voor het Deense Esbjerg uitkomende Polman, een van de topspeelster van Oranje, weet nog niet of ze straks fit genoeg is om mee te doen. Ze wacht op uitslagen van onderzoeken over de voortgang van haar revalidatie. De kans dat ze kan spelen in Spanje lijkt klein. Polman ontbrak afgelopen zomer ook op de Olympische Spelen in Tokio.

Lois Abbingh, die deze zomer geblesseerd raakte in de verloren kwartfinale van de Spelen tegen Frankrijk, behoort eveneens tot de voorlopige selectie. Zij maakte eind september al weer haar rentree bij haar Deense club Odense.

Oranje speelt in voorbereiding op het WK van 25 tot en met 28 november een toernooi in het Noorse Bergen, waar Noorwegen, Rusland en Zuid-Korea de tegenstanders zijn. Voor dat evenement brengt Tijsterman de groep terug tot 21 speelsters. Na die trip maakt de coach de definitieve groep van achttien handbalsters bekend die meegaan naar Spanje.

Nederland, wereldkampioen van 2019 in Japan, is in Spanje de titelverdediger. Het speelt in de groepsfase tegen Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan.