Marathon Beijing gaat komend weekend niet door

De marathon van Beijing gaat komend weekend niet door. De hardloopwedstrijd in de Chinese hoofdstad wordt afgelast “om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”. De mededeling komt ruim drie maanden voor de Winterspelen, die over 102 dagen van start gaan in Beijing. De Spelen beginnen op 4 februari.

Er zouden op zondag 31 oktober ongeveer 30.000 lopers meedoen in Beijing. Afgelopen weekend ging de marathon van Wuhan ook al niet door.

De Chinese regering volgt een ‘zero-covidstrategie’. Met avondklokken, omvangrijke testprogramma’s, contactonderzoeken, strenge quarantaineregels en strikte inreisbeperkingen heeft het land het coronavirus grotendeels onder controle. De laatste tijd was er echter, ondanks de strenge maatregelen, sprake van een reeks lokale uitbraken van de Delta-variant.

In navolging van de Zomerspelen eerder dit jaar in Tokio zijn ook bij de Winterspelen volgend jaar geen buitenlandse toeschouwers welkom. Fans van het Chinese vasteland mogen volgens het International Olympisch Comité de wedstrijden wel bezoeken, maar dienen daarbij aan nog nader te bepalen voorwaarden te voldoen.