Pérez zonder water in ‘zwaarste race ooit’ naar podium in Texas

De Mexicaanse coureur Sergio Pérez beleefde in Texas naar eigen zeggen zijn zwaarste race ooit in de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen kreeg in zijn Red Bull-bolide te maken met een defect drinksysteem. “Ik kon dus vanaf ronde 1 al niet drinken. Dit was de zwaarste en langste race uit mijn carrière”, aldus Pérez, die desondanks op het podium eindigde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

Op gepaste afstand van Verstappen en Lewis Hamilton reed de Mexicaan naar de derde plaats. Op het podium kon hij zijn vochttekort enigszins wegwerken met de mousserende wijn uit de grote flessen die de coureurs ontvingen.

“Ik had het enorm moeilijk”, zei Pérez. “Ik kon helemaal niet drinken. Halverwege mijn tweede stint kreeg ik het heel lastig, ik voelde mijn krachten wegvloeien. Voor de race voelde ik me al niet zo goed en met dit warme weer is het dan heel vervelend als je zonder drinken komt te zitten. Het is de eerste keer dat ik me na een grand prix zo slecht voel. En hopelijk ook de laatste keer.”

Dankzij de podiumplaatsen van winnaar Verstappen en Pérez verkleinde Red Bull de achterstand op Mercedes in het WK voor constructeurs tot 23 punten. Over twee weken staat de thuisrace van Pérez in Mexico-Stad op het programma. Verstappen zegevierde in 2017 en 2018 op het Autódromo Hermanos Rodríguez, in 2019 pakte Hamilton de winst. Vorig jaar ging de GP van Mexico niet door vanwege de coronapandemie.