Tennisser Van de Zandschulp naar hoofdtoernooi in Sint-Petersburg

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Wageninger, als eerste geplaatst in de voorronden, was in de tweede en laatste kwalificatieronde met 5-7 6-3 6-2 te sterk voor de Rus Jevgeni Donskoj.

De beste Nederlander van dit moment bezet op de maandag gepubliceerde wereldranglijst de 69e plek. Hij zakte zeven plekken ten opzichte van vorige week. Donskoj staat ruim honderd plaatsen lager: 171e.

De tegenstander van Van de Zandschulp in het hoofdtoernooi is nog niet bekend. Vorige week verloor hij in Antwerpen in de tweede ronde.