Titelhouder Spanje met Alcaraz in Daviscup Finals

Titelhouder Spanje treedt in november met de 18-jarige tennisser Carlos Alcaraz aan in de Daviscup Finals. De tiener, een van de revelaties van dit seizoen, moet vermoedelijk met Pablo Carreño Busta en Roberto Bautista Agut gaan uitmaken wie de enkelspelen voor hun rekening nemen.

Het Spaanse team wordt compleet gemaakt door Feliciano López en Marcel Granollers. Rafael Nadal is er niet bij wegens een voetblessure. De 20-voudig grandslamkampioen beëindigde zijn seizoen al in augustus.

Spanje, dat het dit jaar in de groepsfase opneemt tegen Rusland en Ecuador, was twee jaar geleden in de finale met 2-0 te sterk voor Canada. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De eindstrijd van het landentoernooi wordt dit jaar gespeeld in Madrid, Innsbruck en Turijn. Het toernooi begint op 25 november en duurt tot en met 5 december. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de finale.