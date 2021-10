Tennisster Raducanu boekt eerste zege sinds US Open

De Britse tennisster Emma Raducanu is voor het eerst sinds haar verrassende optreden op de US Open tot winst gekomen. De winnares van het laatste grandslamtoernooi van het jaar knokte zich in de openingsronde van het WTA-toernooi van Cluj-Napoca langs de Sloveense Polona Hercog, de nummer 124 van de wereld: 4-6 7-5 6-1.

Raducanu had op het Roemeense indoortoernooi twee├źnhalf uur nodig om uitschakeling te voorkomen. Nadat ze in de tweede set in de twaalfde game haar derde setpunt had benut, liep ze in de beslissende set snel uit naar 5-0. De aangeslagen Hercog won nog een game, maar Raducanu maakte het op haar derde wedstrijdpunt af.

Sinds haar memorabele zegereeks in New York deed Raducanu alleen mee aan Indian Wells. Ze verloor daar haar eerste partij van Aljaksandra Sasnovitsj uit Belarus.