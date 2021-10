US Open-kampioene Raducanu vraagt na doorbraak om geduld

De Britse tennisster Emma Raducanu vraagt om geduld na haar spectaculaire doorbraak op de WTA Tour. De 18-jarige Britse won vorige maand als qualifier de US Open en staat sindsdien in het middelpunt van de aandacht. “Maar iedereen moet nu een beetje geduld hebben en me de tijd geven”, zegt Raducanu, die deze week meedoet aan het Transylvania Open in Roemenië.

De tiener kwam eerder deze maand in Indian Wells voor het eerst sinds haar opzienbarende zegereeks in New York weer in actie. Raducanu, die op de wereldranglijst omhoog is geschoten naar de 23e plek, verloor in Californië echter direct van Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus.

“Er is de afgelopen tijd zoveel op me afgekomen, alles gaat zo snel. Ik leer hier veel van. Ik ga mijn manier van tennissen vinden, ik moet alleen geduldig zijn”, zei de Britse. “Ik leer te accepteren dat zoiets niet vanzelf gaat, maar met ups en downs.”

Raducanu nam na de US Open afscheid van haar coach Andrew Richardson. Ze is samen met haar familie op zoek naar een nieuwe, ervaren trainer, die ervoor kan zorgen dat ze vast onderdeel wordt van de wereldtop.