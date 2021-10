Van Aert verkozen tot beste Belgische renner van 2021

Wielrenner Wout van Aert is in België voor de derde keer op rij verkozen tot Flandrien van het Jaar, oftewel de beste renner van het jaar. De renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma hield Tim Merlier (Alpecin-Fenix) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ver achter zich.

De 27-jarige Van Aert evenaarde Philippe Gilbert, die de prijs tussen 2009 en 2011 drie keer op een rij won. De winnaar kreeg de ereprijs uitgereikt door wielerlegende Eddy Merckx.

Van Aert won dit jaar drie etappes in de Tour de France. Op de Olympische Spelen in Tokio pakte hij zilver en hij was ook de beste in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race.

De prijs voor beste renster ging naar Lotte Kopecky. De 26-jarige Kopecky, die volgend jaar Liv Racing verruilt voor Team SD Worx, hield Jolien D’hoore en Shari Bossuyt achter zich.