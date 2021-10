Basketballers Warriors winnen ook vierde duel

De basketballers van Golden State Warriors hebben ook hun vierde duel in de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen. Mede dankzij 23 punten van Stephen Curry wonnen de Warriors het uitduel met Oklahoma City Thunder met 106-98. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de ploeg uit San Francisco de eerste vier competitieduels wint, Oklahoma wacht nog op de eerste zege van dit seizoen.

De thuisploeg was het duel nog zo goed begonnen met een voorsprong van 15 punten na het eerste kwart en 11 halfweg. Maar in het derde kwart was de scherpte verdwenen met onder meer acht missers op rij. Shai Gilgeous-Alexander was met 30 punten de topschutter bij Oklahoma.

Ook Utah Jazz is nog ongeslagen, maar heeft pas drie duels gespeeld. De ploeg was in Salt Lake City te sterk voor Denver Nuggets: 122-110. Rudy Gobert was goed voor 23 punten en 16 rebounds. Donovan Mitchell voegde daar 22 punten aan toe. De Nuggets zagen vedette Nikola Jokic uitvallen met een knieblessure.

Chicago Bulls is met vier overwinningen de enige andere nog ongeslagen ploeg in de NBA.