Gracenote: Nederland vijfde bij Winterspelen met 21 medailles

Nederland wint bij de komende Olympische Winterspelen in Beijing 21 medailles. Dat is de verwachting van sportdatabureau Nielsen’s Gracenote. Nederland zou met dat aantal uitkomen op de vijfde plaats in de medaillespiegel.

Gracenote gaat uit van twaalf gouden, zes zilveren en drie bronzen plakken. Suzanne Schulting moet de Nederlandse ster van de Spelen worden. De shorttrackster staat in de huidige prognose op vier gouden medailles: de 500, 1000 en 1500 meter en met de aflossingsploeg. Ook de Nederlandse shorttrackmannen komen op de aflossing terug met goud, is de verwachting van Gracenote.

De overige zeven gouden medailles gaan volgens het sportdatabureau naar langebaanschaatsers Kai Verbij (1000 meter), Thomas Krol (1500 meter), Ireen Wüst (1500 meter), Patrick Roest (5000 meter), Irene Schouten (massastart) en de achtervolgingsploegen (mannen en vrouwen).

Noorwegen voert de verwachte medaillestand aan met 44 plakken, gevolgd door de Russische sporters (38), Duitsland (27) en de Verenigde Staten (24). Zwitserland en Canada staan ook op 21 medailles, maar staan lager dan de Oranje-formatie vanwege minder gouden plakken.

Bij de vorige Winterspelen (Pyeongchang 2018) eindigde Nederland als vijfde met acht gouden, zes zilveren en zes bronzen medailles. Noorwegen bleef Duitsland in de strijd om de koppositie net voor.