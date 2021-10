Honkballers Braves op voorsprong in World Series

De honkballers van Atlanta Braves hebben het openingsduel met Houston Astros in de World Series met 6-2 gewonnen. De bezoekers, met de op Curaçao geboren Ozzie Albies, leidden na drie innings al met 5-0, verloren pitcher Charlie Morton met een zware blessure, maar zagen ook diens vervanger AJ Minter de thuisploeg onoverkomelijke problemen bezorgen.

Jorge Soler, de eerste man van de Braves op de slagheuvel, begon het duel meteen met een homerun waarna Albies een tweehonkslag van Austin Riley benutte om de thuisplaat te bereiken. Travis d’Arnaud breidde de voorsprong in de tweede inning uit waarna Eddie Rosario in de derde kon binnenlopen nadat Adam Duvall de bal in de tribunes had geslagen.

Tegenvaller in diezelfde inning was het uitvallen van Morton met een gebroken kuitbeen nadat een bal hem hard had geraakt. Voor hem zijn de World Series voorbij. Pas aan het einde van de vierde inning pakte Houston Astros het eerste punt. Scores in de achtste inning – Kyle Tucker namens de Astros en Dansby Swanson namens de Braves – zorgden voor de 6-2-eindstand.

De Braves kwalificeerden zich voor het eerst sinds 1999 voor de finale, die in een best-of-7-format wordt afgewerkt. Ze versloegen vorige week in de finale van de National League de titelverdediger, Los Angeles Dodgers, met 4-2. De Houston Astros werden in 2017 nog kampioen en waren twee jaar later verliezend finalist.

De tweede wedstrijd is woensdag, opnieuw in Houston.