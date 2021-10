Aanhoudende zorgen Mercedes over betrouwbaarheid motor

Het Formule 1-team van Mercedes hoopt dat Lewis Hamilton het einde van het seizoen haalt zonder motorische problemen. De krachtbron van de Duitse renstal blinkt dit seizoen namelijk niet uit in betrouwbaarheid. “Het is balanceren tussen vermogen en betrouwbaarheid tegen het einde van het seizoen. Eén keer een race niet uitrijden door een defect aan de motor kan catastrofaal zijn voor het kampioenschap”, zegt hoofd strategie James Vowles van de Duitse renstal.

Hamilton moest in de Grote Prijs van Turkije naar achteren in de startopstelling omdat hij voor de vierde keer belangrijke componenten van zijn motor had verwisseld. Mogelijk moet de regerend wereldkampioen dat in een van de komende races nogmaals doen om de zorgen over de betrouwbaarheid van zijn motor weg te nemen. Dat zou een nieuwe gridstraf betekenen. Een coureur mag per seizoen drie motoren gebruiken zonder sancties.

Teamgenoot Valtteri Bottas is al bezig aan zijn zesde motor. Hij moest afgelopen zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten opnieuw naar achteren in de startopstelling . “Dat was pijnlijk voor de race in Austin, maar in de komende races plukt hij wel de vruchten van de verbeterde motor”, aldus Vowles.

Hamilton is met Max Verstappen in een verbeten strijd om de wereldtitel verwikkeld. Het seizoen telt nog vijf races en de Nederlandse coureur van Red Bull gaat aan de leiding met 12 punten voorsprong.