Barcelona breekt met trainer Ronald Koeman

Het avontuur van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is voorbij. Het bestuur van de Spaanse topclub heeft de samenwerking met de 58-jarige coach beëindigd. Dat gebeurde enkele uren na de nederlaag in Madrid tegen Rayo Vallecano (1-0).

Afgelopen zondag verloor Barcelona in het eigen stadion Camp Nou van aartsrivaal Real Madrid (1-2). Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op de teleurstellende negende plek.

In de Champions League startte de ploeg van Koeman dit seizoen dramatisch met ruime nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Daardoor stond zijn positie eerder al stevig ter discussie, ook door een nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). Barcelona kende nog even een opleving, met onder meer overwinningen tegen Valencia (3-1) en Dinamo Kiev (1-0). Na de verliespartijen tegen Real Madrid en Rayo Vallecano besloot de clubleiding toch afscheid van hem te nemen.

Barcelona maakte het vertrek van Koeman in een kort bericht op de website bekend. “De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Ronald Koeman neemt donderdag afscheid van de ploeg. FC Barcelona wil hem bedanken voor zijn bewezen diensten en wenst hem succes in zijn carrière.”

Koeman hield zich na de wedstrijd in Madrid nog op de vlakte toen hem naar zijn toekomst bij Barcelona werd gevraagd. “Ik weet niet of mijn positie in gevaar is”, sprak hij diplomatiek. “De nederlaag is niet het gevolg van onze houding of ons spel. Het niveau van het team is gedaald, maar we zijn zeer effectieve spelers kwijtgeraakt.”

Na het verlies in de topper tegen Real Madrid werd de auto van Koeman, met daarin ook zijn vrouw, bij het wegrijden uit het stadion belaagd door tientallen opgewonden fans. De oud-bondscoach zei daarna dat het om personen ging zonder normen en waarden. “We moeten ze niet te veel aandacht geven. Ik weet niet of je het kunt oplossen. Volgens mij is het een sociaal probleem. Het zijn mensen die niet goed zijn opgevoed.”

Barcelona omschreef het gedrag van de fans zondagavond al als “gewelddadig en minachtend”.