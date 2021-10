Oostenrijkse minister spoort tennisser Thiem aan tot vaccineren

De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid heeft toptennisser Dominic Thiem persoonlijk aangespoord zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wolfgang Muckstein gaf hem dat advies, omdat Thiem dan zonder problemen kan meedoen aan de Australian Open, waar niet-gevaccineerde tennissers mogelijk worden geweerd.

Thiem, oud-winnaar van de US Open en de huidige nummer 9 van de wereld, liet eerder deze maand weten dat hij wacht op het nieuwe eiwitvaccin van de Amerikaanse producent Novavax, maar dat is volgens de minister niet snel beschikbaar. “Ik kan Dominic alleen maar adviseren zich te laten inenten omdat het vaccin dat hij wil pas in 2022 beschikbaar komt en er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin meer voordelen heeft dan de huidige beschikbare vaccins”, aldus Muckstein, die zei dat hij Thiem schriftelijk heeft uitgenodigd voor een gesprek. “Om al zijn onzekerheden weg te nemen.”

De Australian Open zijn van 17 tot en met 30 januari. Er komen wisselende berichten naar buiten over de vaccinatieplicht, maar vooralsnog lijkt het erop dat tennissers die niet zijn inge├źnt tegen het coronavirus, niet welkom zijn.