Schaatser N’tab hoopt ook in olympisch seizoen foutloos te zijn

Schaatser Dai Dai N’tab kan vrijdag op de eerste dag van de NK Afstanden in Heerenveen voor de vijfde keer Nederlands kampioen worden op de 500 meter. “De NK zijn wel belangrijk want ik wil wel in mijn wedstrijdritme komen met de wereldbekerwedstrijden”, vertelt de sprinter van Jumbo-Visma. “Het olympisch kwalificatietoernooi in december en de Olympische Spelen volgend jaar in februari zijn de momenten waar ik heel goed wil zijn.”

N’tab veroverde afgelopen winter op de WK Afstanden in Thialf brons op de 500 meter. Het was de eerste Nederlandse medaille op de kortste sprintafstand sinds het goud van Jan Smeekens in 2017. De 27-jarige schaatser zelf gaf het vooral vertrouwen dat hij op het moment dat het moet in februari foutloos kan zijn. “Dat had ik nog niet eerder gedaan”, zegt hij erbij.

Over zijn eerste seizoen onder coach Jac Orie zegt hij dat hij over het algemeen fit was en op de momenten dat het moest kon uitvoeren wat hij wilde. Na het afgelopen seizoen heeft hij vooral ook aan zijn algemene conditie gewerkt. “Ik denk dat ik nu veel beter getraind ben dan ik was. Deze zomer heb ik dingen op de fiets en bij krachttrainingen gedaan die ik niet eerder had laten zien.”

De sprinter begint hij zijn seizoen meestal sterk. “In het voorseizoen is het makkelijk om goed te zijn als je beetje uitrust. Alleen, om dat gelijk te houden en te pieken gedurende het seizoen is heel lastig. Dat is ook de reden waarom ik nu hier schaats en niet bij mijn oude team”, verklaart hij zijn overstap van Reggeborgh naar zijn huidige ploeg in het voorjaar van 2020.

Hoewel in een olympisch seizoen alles net even iets anders is, houdt N’tab zichzelf voor dat het een seizoen als alle andere is. “Alle seizoenen lijken heel erg op elkaar. Zo probeer ik de ervaring van de afgelopen jaren te gebruiken. We zitten in hetzelfde hotel, het zijn dezelfde ijsbanen en straks is het dezelfde plaatsingswedstrijd. Alleen de Spelen zijn een andere wedstrijd.”

Hij weet echter dat het dit seizoen om die Spelen draait en om het OKT in december, waar de Nederlanders strijden om de weinige beschikbare startbewijzen. Bij het vorige OKT in december 2017 ging N’tab als regerend Nederlands kampioen op de 500 meter twee keer in de fout met een valse start. Het is een hoofdstuk dat hij heeft afgesloten, maar in dit seizoen weer wordt opgerakeld. “Ik snap dat wel en ik kan daar heel erg in meegaan, maar voor mij heeft het geen meerwaarde. Ik focus me liever op de goede plaatsingswedstrijden die ik heb gereden dan op dat ene moment.”