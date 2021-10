Schaatser Bergsma verslaat Roest en pakt titel op 5000 meter

Jorrit Bergsma heeft bij de NK Afstanden in Heerenveen titelverdediger Patrick Roest afgetroefd op de 5000 meter. De 35-jarige Friese schaatser van Team Zaanlander pakte met 6.07,30 minuten de titel. Roest werd tweede in 6.10,84. Marwin Talsma zette met 6.14,31 de derde tijd neer.

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter, eindigde als vijfde in 6.16,06. Zijn teamgenoot Marcel Bosker was met 6.15,35 ook nog sneller. De 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma is daarmee nog niet zeker van een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Voor Bergsma is het de tweede keer dat hij de titel pakt op de 5000 meter. Hij deed dat eerder in 2011. Op de NK van vorig jaar werd Bergsma vierde.

De beste vier schaatsers plaatsen zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. Voor het vijfde ticket wordt ook gekeken naar de 10.000 meter van zondag.