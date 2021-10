Schaatsers openen olympisch seizoen met NK Afstanden

Het olympische schaatsseizoen gaat van start met de NK Afstanden in Heerenveen. In Thialf wordt drie dagen gestreden om de nationale titels op de individuele afstanden en de massastart en om tickets voor de vier wereldbekerwedstrijden in het najaar.

Op de eerste dag beginnen de schaatsers om 16.30 uur met de eerste 500 meter. Daarna staan de 1500 meter voor vrouwen, de tweede 500 meter voor mannen en de 5000 meter voor mannen op het programma. Dai Dai N’tab (500 meter), Jorien ter Mors (1500 meter) en Patrick Roest (5000 meter) verdedigen hun titels. Op zaterdag en zondag volgen de andere afstanden.

De schaatsers strijden in december vanaf tweede kerstdag over vijf dagen op het olympisch kwalificatietoernooi om de startbewijzen voor de Olympische Spelen van Beijing. Die vinden volgend jaar plaats van 4 tot en met 20 februari. Daarna volgen nog in maart de WK allround en de WK sprint en de wereldbekerfinale.