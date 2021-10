Van de Zandschulp stunt tegen Roeblev en staat in halve finales

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finales bereikt van een ATP-toernooi. In Sint-Petersburg zorgde de 26-jarige Nederlander voor een daverende stunt door in de kwartfinales de als eerste geplaatste titelverdediger Andrej Roeblev te verslaan: 6-3 6-4. De 24-jarige Rus is de nummer 6 van de wereld en al zeker van deelname aan de ATP Finals.

Van de Zandschulp verraste enkele weken geleden op de US Open, door als qualifier de kwartfinales te bereiken. Daarin moest hij het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev, die in New York doorstoomde naar zijn eerste grandslamtitel. Dankzij zijn zegereeks op de US Open schoot Van de Zandschulp de top 100 van de wereldranglijst in. Hij staat nu op de 69e plaats.

De Gelderlander moest in Sint-Petersburg ook kwalificaties spelen om het hoofdtoernooi te halen. Van de Zandschulp won deze week op het Russische hardcourt van Yoshihito Nishioka uit Japan (6-2 6-2) en de Amerikaan Sebastian Korda (6-2 7-5). Met Roeblev trof hij vrijdag de topfavoriet.

Van de Zandschulp serveerde sterk en brak de Rus voor het eerst in de vijfde game van de eerste set. Op 5-3 leverde Roeblev met een dubbele fout opnieuw zijn servicebeurt in en daarmee de set. Van de Zandschulp werd zelf gebroken in de derde game van set twee, maar op 4-3 voor Roeblev brak hij terug. In de volgende servicebeurt van de Rus sloeg Van de Zandschulp weer toe. Hij benutte zijn tweede matchpoint en staat nu voor het eerst in de halve finales op het hoogste niveau. “Dit voelt fantastisch. Ik speelde een geweldige en slimme wedstrijd”, zei de Nederlander.

In de halve finales neemt Van de Zandschulp het op tegen de Kroaat Marin Cilic, de nummer 35 van de wereld. “Hij stond vorige week in de finale in Moskou. Hij speelt geweldig, hij serveert goed en speelt heel agressief vanaf de baseline”, zei Van de Zandschulp. “Het wordt een interessante partij.” De andere finalist in Sint-Petersburg komt uit de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en Jan-Lennard Struff uit Duitsland.