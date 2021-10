Basketbalvedette James bij rentree meteen topscorer Lakers

Basketbalvedette LeBron James heeft zijn terugkeer bij Los Angeles Lakers opgesierd met 26 punten in de het duel uit de NBA met Cleveland Cavaliers. Hij loodste als topscorer zijn ploeg naar de winst met 113-101. Het was de derde zege voor de Lakers in dit seizoen. James miste de twee voorgaande wedstrijden vanwege een enkelblessure. Carmelo Anthony was ook op dreef bij de Lakers met 24 punten.

Brooklyn Nets was met 105-98 te sterk voor Indiana Pacers. James Harden was de uitblinker bij de Nets met 29 punten, 8 rebounds en 8 assists. Kevin Durant noteerde 22 punten en 11 rebounds.

Miami Heat won met 114-99 van Charlotte Hornets en boekte zijn vierde zege in vijf wedstrijden. De ploeg deelt in de oostelijke divisie de leiding met drie andere ploegen. Jimmy Butler tekende voor 32 punten en 10 rebounds.