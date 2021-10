Darter Van Gerwen naar kwartfinales Finals in Amsterdam

Michael van Gerwen is met de nodige moeite doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als eerste geplaatste Van Gerwen was in Amsterdam landgenoot Maik Kuivenhoven met 6-4 de baas. Kuivenhoven liet in de tiende leg kansen liggen om een elfde leg af te dwingen.

Van Gerwen neemt het zondag in AFAS Live bij de laatste acht op tegen Mervyn King, die in zijn eerste twee duels geen leg heeft verloren.

Eerder op de dag zorgde Niels Zonneveld voor een stunt door Gary Anderson met 6-4 uit te schakelen. Dirk van Duijvenbode verloor in de tweede ronde met 6-2 van Gerwyn Price, terwijl Vincent van der Voort met 6-1 kansloos was tegen Jonny Clayton.

Van Gerwen won het toernooi al vier keer. Vorig jaar ging de titel naar Price.