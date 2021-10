Honkballers Braves nemen leiding in World Series

De honkballers van Atlanta Braves hebben wedstrijd drie in de World Series met 2-0 gewonnen van Houston Astros en daarmee een 2-1 voorsprong genomen in de finale van de Amerikaanse Major League Baseball.

Werper Ian Anderson vertolkte een hoofdrol bij de Braves door in vijf innings geen enkele honkslag toe te staan. In het hele duel kwam de ploeg uit Houston tot slechts twee hits.

De Braves, met Ozzie Albies uit CuraƧao in hun midden, noteerden zes rake klappen, waarvan er twee een punt opleverden. Eddie Rosario haalde in de derde inning de thuisplaat nadat Austin Riley de bal het veld insloeg. Travis d’Arnaud sloeg in de achtste inning tot grote vreugde van het thuispubliek een homerun.

“Hier droom je van”, zei Anderson, de eerste ‘rookie’ (debutant) in de World Series sinds 1912 die de slagmannen van de tegenstander vijf innings lang volledig in bedwang hield. “Ik weet niet wat het is met de play-offs. Het brengt mijn worpen naar een hoger niveau.”

Wedstrijd vier tussen de Braves en Astros is zaterdag, opnieuw in Atlanta.