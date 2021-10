Leerdam schaatst nog niet perfect, maar het gaat wel hard

Jutta Leerdam was tevreden met haar tweede titel op de 500 meter, al zag ze nog genoeg punten voor verbetering. “Ik ben blij dat ik lekker schaats en ook dat het nog niet perfect is, maar wel al hard gaat”, zei de sprintster van Team Worldstream nadat ze over beide races op de 500 meter de snelste tijd had neergezet. Met 37,58 en 37,49 versloeg ze titelverdedigster Femke Kok twee keer.

“Ik had in het voorseizoen nog niet onder de 38 seconden gereden, dus dat ik hier nu ineens 37,4 kan rijden had ik niet verwacht”, zei Leerdam. De 22-jarige Zuid-Hollandse had een dag eerder al indruk gemaakt door als derde te eindigen op de 1500 meter, een afstand die ze drie jaar niet had gereden op de NK.

Leerdam denk dat het haar tot dusverre heeft geholpen om ook die 1500 meter vrijdag te rijden. Op de 500 meter had ze wellicht technisch beter kunnen rijden als ze frisser was geweest, denkt ze. Ze start zondag nog op de 1000 meter, waarop ze de afgelopen twee jaar Nederlands kampioene werd. “Tot nu toe voelt het als een voordeel, we zullen het zondag bij de 1000 meter zien.”