Schaatsster Leerdam wint bij NK Afstanden eerste 500 meter

Jutta Leerdam heeft op de NK Afstanden in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De 22-jarige sprintster van Team Worldstream eindigde in een goedgevuld ijsstadion Thialf in 37,58 seconden.

Leerdam was in de slotrit duidelijk sneller dan Isabelle van Elst. Ze was ook sneller dan titelverdedigster Femke Kok, die met 37,75 de tweede tijd neerzette. Koks ploeggenote bij Reggeborgh, Michelle de Jong, reed met 37,77 de derde tijd.

Op de NK Afstanden wordt de titelstrijd beslist over twee 500 meters. De tweede 500 meter was in seizoen 2016-2017 afgeschaft en ook op de Olympische Spelen wordt nog maar één race gereden. Sinds vorig seizoen wordt op aandrang van de schaatsers bij de NK Afstanden de titelstrijd weer over twee races verreden.